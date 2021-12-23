Geleceğin sporcuları için güç birliği protokolü imzalandı

Düzce Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında spor akademisi işbirliği protokolü imzalandı.

Düzce Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol törenine Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediyesi Kültür Müdürü Beytullah Yılmaz ve Spor Akademisi Başkanı Muzaffer Leblebici katıldı.

"Güç birliği yapıyoruz"

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Özlü, "Bu protokolle spor alanında güç birliği yapıyoruz. Bütçemizi oluşturacağız ve spor akademisi için kullanacağız. Düzce'deki yetenekli gençleri el birliği ile ortaya çıkartacağız. Yaz ve Kış Spor Okullarıyla başladığımız yolculukta spor akademisinin işlevini genişleterek sürekliliği sağlamış olacağız. Muzaffer Bey, bize sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek olacak. Ortak bir zemin oluşturuyoruz. Düzce'mize, spor alt yapısı alanında önemli katkı sağlayacak bu oluşumun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Cevdet Atay ise işbirliğinin Düzce için hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE