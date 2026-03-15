Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme \'\'Güle güle\'\' dedi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına başladı. Tecrübeli teknik adamın, kadroda düşünmediği 8 futbolcunun biletini kestiği öne sürüldü.

KİRALIK OYUNCULARDA KARAR VERİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı kulübün kiralık olarak gönderdiği 11 futbolcudan 3'ünün satın alma opsiyonunun kullanılmasının beklendiği belirtildi. Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin, Cagliari'nin Semih Kılıçsoy'un ve Hull City'nin Amir Hadziahmetovic'in satın alma opsiyonlarını kullanacağı ifade edildi. Bu transferlerle Beşiktaş'ın toplamda yaklaşık 23,5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği aktarıldı.

8 FUTBOLCU KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde, satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun forma giydiği kulüplerin bu opsiyonu kullanmasının beklenmediği ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ayrıca Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'yi de gelecek sezon kadro planlamasına dahil etmediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin yeni sezon öncesi bu 8 futbolcudan kendilerine takım bulmalarını isteyeceği kaydedildi.