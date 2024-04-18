Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı Uluslararası Şampiyonaya Katılacak

Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı, ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılacak.
Rusya'da 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Şampiyonası'na katılacak milli takım, 1 Mayıs'ta bu ülkeye gidecek.
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana branşımızı geliştirmeye, yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ülkemiz adına Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı'mızı kurmanın ve onlarla ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa kadın milli takımını kurduk ve Rusya'da yapılacak şampiyonaya milli takım olarak 5 kadın sporcumuz ile katılıyoruz." diye konuştu.
Bekiroğlu, geleneksel atlı okçulukta kadın sporcuların geçen seneye kadar yurt içinde erkek sporcularla beraber yarıştığını, bunun da kadınlar için dezavantaj oluşturduğunu belirterek, "Geçen sezon kadınlar kategorisini ayırdık ve ilk kez yetişkin kadınlar klasmanı yarışlarını gerçekleştirdik. Bunun akabinde kadın milli takımımızı kurduk, eski sporcularımızdan antrenör Davut Çakır'ın yönetiminde kadın atlı okçularımız da Rusya hazırlıklarını tamamladı sayılır. Ülkemizin bu branşta adını dünyaya duyurmuş olacağız. Bütün kadın atlı okçularımıza başarılı bir yarışma diliyorum." ifadelerini kullandı.
Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı Antrenörü Davut Çakır ise "Başkanımız Zübeyir Bekiroğlu'nun tevdi etmesi ile Türkiye'nin ilk Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı Antrenörü olma gururuna sahip oldum. Üzerimdeki yük hayli kıymetli, yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesinde başkanımızın çok kıymetli destekleri ve emekleri ile ilk yetişkin kadınlar milli takımını kurduk. Rabbim inşallah güzel başarılar ile dönmeyi nasip eder. Takım olarak sahip olduğumuz sorumluluğun farkındayız ve verilen emeklerin karşılığını en iyi şekilde vermek adına ne gerekiyorsa yapacağız." açıklamasında bulundu.
Organizasyon, Rusya'nın Yaroslavl şehrinde düzenlenecek ve sporcular Polonya Parkuru ve Kore Parkuru olmak üzere iki ayrı parkurda koşacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Melek Okuyucu, Kevser Feyza Alptekin, Sevilay Çakır, Havva Yazıcı ve Sümeyye Kınacı'dan oluşan milli takım temsil edecek.
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