Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 2024 faaliyet programında yer alan Geleneksel Kızak Yarışları 2. etap müsabakaları sona erdi.
Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlen Geleneksel Kızak Yarışları 2. etap müsabakalarına Kastamonu, Erzurum, Bingöl ve Artvin'in de içinde bulunduğu 11 ilden 68 sporcu katıldı. Yaklaşık 700 yıllık tarihi geleneksel Erzurum ve Kastamonu kızakları ile sporcular minikler, gençler, yıldızlar, büyükler ve veteranlar olmak üzere 5 kategoride yarıştı. Yarışmacılar, Türkiye Şampiyonası'na adını yazdırmak için 100 metrelik parkuru en kısa sürede bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.
Yarışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, "Geleneksel kızak yarışlarının 2. ayak yarışlarını yapıyoruz. Birinci ayak yarışlarını şubatın 2'sinde Erzurum Palandöken'de yapmıştık. Şimdi Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde yapıyoruz. Burada dereceye giren sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na gidecekler. Kadınlarda, erkeklerde bütün kategorilerde yarışlarımızı yapıyoruz" dedi.
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Atabarı Kayak Merkezi'nin kalabalık bir etkinliğe ev sahipliğini yaptığını belirterek, karla doyum sağlanacak güzel bir mekan olduğunu söyledi. Çelik, "Bugün yoğun bir katılım var. Yarışmalar yapılıyor. Bunları görünce gelecek açısından tesislerimizi hızlı şekilde oluşturup insanların hizmetine sunulmasının önemini bir kez daha görmüş olduk. Gelecek kış aylarında çok daha sağlıklı çok daha yoğun katılımın olduğu etkinliklere ev sahipliği yapacağız" diye konuştu. - ARTVİN
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