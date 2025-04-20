Geleneksel Sporlar Dünyada Tanıtılıyor

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etno spor Forumu'na katılan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, "Bizim geleneksel sporlarımız çok pahalı sporlar değil. Kolay erişilebilir. Artık her evde geleneksel sporlarla ilgilenen biri kişi bulunuyor." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde tamamlanırken Turus, AA'ya açıklamada bulundu.

Turus, "Geleneksel sporlarımızı, Etnospor ile dünyaya tanıtmak çok kıymetli. Forum da geleneksel sporlarımızın dünyaya tanıtılması için önemli bir platform." değerlendirmesini yaptı.

Türk halkının geleneksel sporlara erişimini kolaylaştırdıklarını belirten Turus, "Bizim geleneksel sporlarımız çok pahalı sporlar değil. Kolay erişilebilir. Artık her evde geleneksel sporlarla ilgilenen biri kişi bulunuyor. Bu gerçekten bizim için bir başarı." diye konuştu.

Turus, "Spor, sanat, kültür birleştirir. Biz de geleneksel spor olarak aslında geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyarak insanların birleşmesine sebebiyet verdik. Tarihi bilincimizin tekrar ön plana çıkmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin geleneksel sporlarının birbirine benzerliğine vurgu yapan Turus, şöyle devam etti:

"Dost ülkelerin ve akraba toplulukların ortak faydası da kültür, sanat ve spor. Biz geleneksel sporlar olarak, geleneksel oyunlarımızla aslında ne kadar aynı olduğumuzu, ne kadar birbirimize benzediğimizi de bu vesileyle görmüş olduk. O benzerlik bizim spordaki birlikteliğimizi bir süre sonra diplomatik olarak da geliştirdi. Bir süre sonra siyasi olarak da geliştirdi ve halkların aslında ne kadar birbirine benzediğini gösterdi."

Geleneksel sporların ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Turus, "Bizim sporlarımız bir kazanma arzusu şehvetiyle yapılan değil, bir diğer taraftan da vicdani tarafına bakan iki kültürü birleştirebilecek unsur olarak da öyle. Bizim Türki cumhuriyetlerde de onu gördüler. Demek ki biz böyleysek Türkiye'deki kardeşlerimiz de böyle dediler. Kardeş dedim, işte o kardeşlik unsurunu pekiştiren bir unsur bence geleneksel sporlar. Geleneksel sporları böyle tanımlayabiliriz." şeklinde konuştu.

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla ve 75 ülkeden katılımla gerçekleştirildi. Bugün sona eren forum; oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler aracılığıyla geleneksel sporların geleceğine ışık tuttu. Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alındı, gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.