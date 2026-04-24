Geleneksel yağlı güreş müsabakaları Gaziantep\'te kortejle başladı

Şahinbey Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun düzenlediği, Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 1. ayağı Gaziantep'te düzenlenen kortejle başladı.

Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun birlikte düzenlediği Yağlı Güreş müsabakaları 24-25-26 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde düzenlenecek. 24-25-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye Yağlı Pehlivan Güreş Ligi sezonunun 1. ayağı Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yağlı güreş müsabakaları öncesi Gaziantep'in tarihi noktalarından olan Mecidiye Han'dan Balıklı Parkı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez yağlı güreşin tanınırlığı üzerine Türkiye genelinde bilimsel bir anket gerçekleştirdik. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Gaziantep'in, yağlı güreşi tanıma ve bilme oranının oldukça yüksek olduğu görüldü. Bu da yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu anmada Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bu hafta şehrimizde önemli bir organizasyon gerçekleştiriliyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise, "Yağlı güreşte lig sisteminin kurulması önemli bir adımdı. Bu organizasyonun bir ayağının Gaziantep'te yapılması ve bu yıl dördüncüsünün düzenlenmesi, şehrimiz adına büyük bir kazanımdır. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana sporu tabana yaymayı ve altyapıyı güçlendirmeyi temel hedef olarak belirledik. Sporun gelişmesi ve uluslararası başarıların artması için altyapının güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, gençlerin ihtiyaç duyduğu spor alanlarını yaygınlaştırdık. Şehrimizin birçok noktasına spor sahaları kazandırdık. Bu hafta şehrimizde önemli bir organizasyon gerçekleştiriliyor. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum. Hafta sonu boyunca Gaziantep'te bir festival ve şölen havası yaşanacak. Herkesi Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde düzenlenen yağlı güreş etkinliğine bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de spor önemli bir gelişim göstermiştir"

Şahinbey Belediyesi olarak spora ve sporculara desteklerini devam ettireceklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de spor önemli bir gelişim göstermiştir. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak, özellikle geleneksel sporlarımızı yaşatmak ve geliştirmek amacıyla Geleneksel Sporlar Merkezimizi inşa ettik. Bu tesisi yaklaşık üç yıldır aktif şekilde kullanıyoruz. Merkezimizde yağlı güreş, aba güreşi, okçuluk, atlı okçuluk ve cirit gibi birçok geleneksel sporu icra etme imkanı sunuyoruz. Bu vesileyle federasyon başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Dört yıl önce lig sistemi kurulurken, organizasyonun bir ayağının Gaziantep Şahinbey'de yapılmasını talep ettik ve sağ olsun kendisi bunu kabul etti. Böylece Gaziantep'te ilk kez yağlı güreş organizasyonları düzenlenmeye başlandı. Bugün gelinen noktada Gaziantep halkı yağlı güreşe alışmış durumda. Bölgemizde geleneksel olarak aba güreşi yaygın olsa da yağlı güreşe olan ilgi de her geçen gün artıyor. 21 Haziran'da Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı da yine merkezimizde gerçekleştireceğiz. Şu an yaklaşık 150 Gaziantepli sporcu bu güreşlere katılıyor. Üç gün sürecek organizasyonda ise toplamda 1500'e yakın pehlivan mücadele edecek. Kırkpınar'da güreşen önemli isimlerin tamamı da burada yer alıyor. Lig sistemine geçilmesi, rekabeti artırması açısından oldukça olumlu oldu. Çünkü artık şampiyonluk tek bir müsabakaya göre değil, sezon boyunca yapılan 7-8 karşılaşmanın ortalamasına göre belirleniyor. Bu da sporcuların tüm organizasyonlara katılımını teşvik ediyor ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu vesileyle üç gün sürecek yağlı güreş organizasyonuna tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP