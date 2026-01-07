''Gelmiş geçmiş en iyisi'' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman - Son Dakika
''Gelmiş geçmiş en iyisi'' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

07.01.2026 20:39
Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Şaş, sarı-kırmızılıların futbolcusu Davinson Sanchez için çarpıcı ifadeler kullanarak, ''Davinson Sanchez bir kendine gel. Kendine geleceksin. Sen geçen seneki Davinson Sanchez değilsin, özellikle hava toplarında değilsin. Geçen sene Davinson Sanchez'i gelmiş geçmiş en iyi stoperi diye söyledim. Bülent abiye haksızlık yaptım ben. Gerçekten öyle bir futbol oynuyordu ki Sanchez... Şimdi sen yoksun ama. Ligin ilk yarısı itibarıyla yoksun.'' dedi.

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Şaş, sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için çarpıcı sözler sarf etti.

''KENDİNE GEL!''

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in performansını yorumlayan Hasan Şaş, "Davinson Sanchez bir kendine gel. Kendine geleceksin. Sen geçen seneki Davinson Sanchez değilsin, özellikle hava toplarında değilsin. Galatasaray'ın Trabzon'dan yediği golü tekrar bir incelesinler. Sana Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar mesafe tanımazlar bile.'' dedi.

''O KADAR ŞEYİ SANA SUNMAZLAR''

Sözlerine devam eden Şaş, ''Öyle çizgi savunma yapacaksın, oradan pasla çıkacaksın... O kadar şeyi sana sunmazlar. Eğer hedef oysa, Türkiye Ligi ise veya Türkiye'de bir Türkiye Kupası'ysa bu çok böyle fark etmiyor. Ama bir Sanchez'in bir kendine gelmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

''BÜLENT ABİYE HAKSIZLIK YAPTIM''

Aklımda da hep bu var acaba kötülük mü iyilik mi ettim? Geçen sene Davinson Sanchez'i gelmiş geçmiş en iyi stoperi diye söyledim. Bülent abiye haksızlık yaptım ben. Gerçekten öyle bir futbol oynuyordu ki Sanchez... Şimdi sen yoksun ama. Ligin ilk yarısı itibarıyla yoksun. Bu maçta da yedirdiğin gole bak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adem baran adem baran:
    rafa silva onun ayarlarıyla oynadı ogün bugün yok :) 9 5 Yanıtla
    3475082Ak 3475082Ak:
    işin tuhafı rafa Silva hiç yok ortalıklarda... 9 0
