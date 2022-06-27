Gemlik Belediyespor masa tenisinde farkını gösterdi - Son Dakika
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Gemlik Belediyespor masa tenisinde farkını gösterdi

27.06.2022 12:59
Gemlik Belediyespor masa tenisinde farkını gösterdi

Masa tenisi takımıyla müsabakalara katılan Gemlik Belediyespor, katıldığı ilk turnuvada yedi madalya kazandı.

Masa tenisi takımıyla müsabakalara katılan Gemlik Belediye spor, katıldığı ilk turnuvada yedi madalya kazandı.

Bursa'da düzenlenen kulüpler arası ferdi minikler masa tenisi turnuvasına katılan Gemlik Belediyespor, 2011 doğumlu erkekler kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları, 2011 doğumlu kızlar kategorisinde dördüncülük madalyası, 2012 doğumlu kızlar kategorisinde üçüncülük madalyası, 2014 doğumlu minikler kız kategorisinde ikincilik ve üçüncülük madalyaları kazanarak toplamda yedi madalya ile müsabakalara damgasını vurdu.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu Gemlik Belediyespor'un her katıldığı müsabakada farkını ortaya koyduğunu ifade ederken, " Türkiye'de bünyesinde bu kadar fazla sporcu barındıran nadir kulüplerdeniz. Gemlik Belediyespor olarak yeni spor dallarını araştırıyor ve kulübümüzü genişletiyoruz. Yeni kurduğumuz masa tenisi takımı aldığı başarılarla bizi gururlandırdı. Hocalarımız Kevser Coşkun,Yıldız Küçük ve değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizler her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gemlik Belediyespor masa tenisinde farkını gösterdi - Son Dakika

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