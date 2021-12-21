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Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül - Son Dakika

Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül

21.12.2021 16:00
Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül

Türkiye'yi kendine hayran bırakan Şanlıurfalı 13 yaşındaki genç hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile bir araya geldi.

Türkiye'yi kendine hayran bırakan Şanlıurfalı 13 yaşındaki genç hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile bir araya geldi. Genç sporcu Merve Akpınar, kazandığı "Sportsmanship Brotherhood" ödülünü aldı.

Hentbol aşkıyla tüm Türkiye'yi kendine hayran bırakan genç sporcu Merve Akpınar, ilk olarak THF Başkanı Uğur Kılıç ve beraberindeki THF heyeti ile bir araya geldi. Merve Akpınar için düzenlenen yemek sonrası Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, Merve Akpınar'a, Hentbol Kadın Milli Takımı oyuncularının imzaladığı milli formayı hediye etti. Merve Akpınar da Kılıç'a kendi takımı olan Güneşin Çocukları GSK formasını takdim etti.

Uğur Kılıç: "Tüm çocuklarımız için fırsat oluşturacağız"

Başkan Uğur Kılıç yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldiğinde ilk kez bir hentbol salonunda yaptığı antrenman sonrası yaşadığı sorunları anlatırken duygulanan ve gözyaşlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan genç sporcu Merve Akpınar'ı konuk etmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Uğur Kılıç, "Türkiye Hentbol Federasyonu olarak Merve'nin kariyer planlama sürecinin takipçisi olacağız. Merve gibi tüm çocuklarımız için fırsat oluşturup, hentbol dalında ilerleyerek başarıya ulaşması için projeler geliştirip, önemli adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

Merve'ye "Sportsmanship Brotherhood" ödülü

Merve Akpınar daha sonra Boğaziçi Üniversitesi 11. Spor Ödülleri törenine katılarak kendisine verilen "Sportsmanship Brotherhood" ödülünü aldı. Genç sporcu konuşmasında, "Kız çocukları için bir şeyler yapmak istiyordum, destekleriniz sayesinde bugün burada aranızdayım. Gelecekteki hedefim İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Bu ödülü tüm kız çocukları ve takımım için alıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül
Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül
Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül
Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül
Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül

Merve Akpınar, Uğur Kılıç, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç hentbolcu Merve Akpınar'a ödül - Son Dakika Spor


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