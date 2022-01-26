Üye Girişi
Genç judocunun hedefi Milli takım - Son Dakika

Genç judocunun hedefi Milli takım

26.01.2022 15:08
Genç judocunun hedefi Milli takım

Koçarlı Belediyespor Kulübü Judo takımı sporcularından Eren Kılınç, Muğla'da düzenlenen "Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası" yarı final müsabakalarından 3'ncü olurken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

Koçarlı Belediyespor Kulübü Judo takımı sporcularından Eren Kılınç, Muğla'da düzenlenen "Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası" yarı final müsabakalarından 3'ncü olurken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

Mart ayında Kırıkkale'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan genç sporcu hedefinin adını milli takıma yazdırmak olduğunu söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19-20-21 Ocak tarihlerinde arasında düzenlenen "Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası yarı final" müsabakalarında Koçarlı Belediyespor Kulübü göz doldururken, 50 kilogram erkeklerde mücadele eden 15 yaşındaki Eren Kılınç yarı final müsabakalarından 3'ncu olarak ilçeye döndü.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Judo antrenörü Nuri Sevinç ve başarılı judocu Eren Kılınç'ı makamında kabul ederken, sporcuyu ve antrenörü tebrik ederek "Hiçbir başarı tesadüf değildir" dedi.

Başkan Kaplan, ziyarette yaptığı konuşmada "Koçarlı Belediyespor Judo takımımızı aldıkları dereceden dolayı tebrik ediyorum. Bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor ve ilçemizin ismini ön plana çıkartıyor. Eren kardeşimiz elde ettiği başarı ile Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye judo Şampiyonası Final karşılaşmasında Aydın'ı ve ilçemizi temsil edecek. Ayrıca sporcumuzun hedefi Milli takıma girebilmek. İnşallah Türkiye Şampiyonasında inanıyorum ki bu hedefine ulaşarak daha önceki başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Bilinmesi gerekir ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Başta sporcumuz olmak üzere ailesini ve antrenörünü tebrik ediyorum" dedi.

Koçarlı Belediyespor Judo takımı Antrenörü Nuri Sevinç ise Eren Kılınç'ın başarısının ilk olmadığının altını çizerken, "Sporcumuz 50 kilogramda okul sporları liseler Türkiye judo şampiyonası yarı final müsabakalarında 3'ncu oldu ve Mart ayı içerisinde Kırıkkalede yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına, Koçarlı Belediyespor olarak katılmaya hak kazandı. Orada Aydın'ı ve İlçemizi temsil edecek. Eren daha öncede 2021 yılında Aydın Okul Sporları il seçmelerinde ve Yıldız erkekler müsabakasında Aydın il birinciliği kazanırken ayrıca Ümitler İl Şampiyonluğunda 50 kilogram yine Aydın İl birinciliği elde etmişti. Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Genç judocunun hedefi Milli takım
Genç judocunun hedefi Milli takım
Genç judocunun hedefi Milli takım

YORUMLAR
500

Koçarlı, Türkiye, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç judocunun hedefi Milli takım - Son Dakika Spor


Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?         
14:32
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti! Çocuklarını bir yıldır görmüyordu! Özlemlerine dayanamadı, not bırakıp intihar etti!         
08:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş Anne, cinsel içerikli mesajlaşmalarını öğrenen kızını öldürmüş         
18:49
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22

Son Dakika Haberleri
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:48 Fahrettin Altun'dan Suriyeli mülteciler açıklaması: 500 binden fazlası vatanlarına döndü
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
14:31 Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?
14:21 Bu araştırma şaşırtacak! Yurt dışında yaşamak istediğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 53
14:15 Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 15:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Genç judocunun hedefi Milli takım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement