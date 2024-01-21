Genç Kadınlar Epe Takımı Gençler Eskrim Dünya Kupası\'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Aleyna Ertürk, Ceren Cebe ve Nilahsen Erten'den oluşan Genç Kadınlar Epe Takımı, Gençler Eskrim Dünya Kupası'nın Taşkent ayağında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Özbekistan'ın başkentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden takım, Kırgızistan'ı 45-18, Özbekistan'ı ise 45-36 yenerek finale yükseldi.
Aleyna, Ceren ve Nilahsen'den oluşan takım, Bulgaristan ile karşılaştığı final müsabakasını 45-42 kaybederek podyumun ikinci basamağında yer aldı.
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