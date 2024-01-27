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Genç Kick Boksçu Emre Güney, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor - Son Dakika
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Genç Kick Boksçu Emre Güney, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

18 yaşındaki Emre Güney, gençler kategorisinde dünya ikinciliği bulunan bir kick boksçu olarak dünya şampiyonluğunu hedefliyor. KKTC'deki üniversite eğitimi nedeniyle bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Güney, Giresun'a dönerek tekrar milli takıma seçilip başarı elde etmek istiyor. Güney, kick boksun zorluğuna rağmen sakatlıklar yaşasa da milli takımda yer almanın farklı bir duygu olduğunu belirtiyor ve yeni şampiyonluklar için çalışmaya devam edeceğini vurguluyor.

Genç Kick Boksçu Emre Güney, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor
27.01.2024 - 11:21,
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Kick boksta gençler kategorisinde dünya ikinciliği bulunan 18 yaşındaki Emre Güney, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Giresun'da çevresindekilerin, "Senden iyi sporcu olur" söylemlerinin ardından spora yönelen Emre Güney, 2016'da Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü'nde kick boksa başladı.

Emre Güney, 2021'de milli takıma seçildi, o yıl Karadağ'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, 2022'de İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde ikinci oldu.

KKTC'deki üniversite eğitimi nedeniyle çalışmalarını bireysel sürdüren genç sporcu, Giresun'a dönüp tekrar milli takıma seçilerek dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Emre Güney, AA muhabirine, aile büyükleri başta olmak üzere çevresindekilerin iri vücuduyla ilgili hep olumlu söylemlerde bulunduğunu belirtti.

Çocukluk döneminin çok hareketli geçtiğini anlatan Emre Güney, enerjisini sporda harcamaya karar verdiğini söyledi.

Emre Güney, bir süre yüzme, futbol ve basketbolla ilgilendiğini dile getirerek, "Ablam kick boksa başlamak istedi, sonra vazgeçti. Ben de 'Madem sen başlamadın, ben başlayayım.' dedim ve öyle de başladım." ifadelerini kullandı.

İlk antrenmanında antrenörü Aziz Özdemir'in, "Sen bu sporda devam et, ileride çok güzel şeyler yaparsın ve şampiyon olursun" dediğini aktaran Emre Güney, "Dediği gibi de oldu, kendisinden Allah razı olsun. Bu süreçte beni en çok destekleyen annem, babam ve antrenörüm oldu." diye konuştu.

Emre Güney, kick boksun zor bir spor olduğunun altını çizerek, "Antrenmanda yaşadığımız sakatlıklar oluyor, bu biraz güç sporu olduğu için en başta bizi sakatlıklar yoruyor. Bu zamana kadar 7-8 kez sakatlanmışımdır. Sürekli bir fizyoterapi süreci oluyor." şeklinde görüş belirtti.

"Milli takımla başarı elde etmek çok farklı bir duygu"

Milli takımda yeniden yer almayı çok istediğini vurgulayan Emre Güney, şöyle devam etti:

"Dışarıdan birçok kişi milli takıma katılıyor, 'Neden onların yerine sen gidesin ki?' diyordum kendime. Daha sonrasında çok yoğun antrenmanlar yapmaya başladım, kondisyon yüklemeye, hızımı artırmaya başladık ve ilk maçlardan sonra da şampiyonluklar gelmeye başlayınca, 'Başkası değil, kendin milli takıma katılmak zorundasın.' dedim ve milli takıma ben gittim. Milli takımla başarı elde etmek çok farklı bir duygu. Özellikle milli formayı giydiğiniz zaman iş kulüpten çıkıp ülkeyi temsil etmeye dönüyor ve sanki bu ülkenin sizden başka derecesi çıkmayacakmış gibi kendinizi ona adapte ediyorsunuz. Milli takım ve İstiklal Marşı'nı okutmak çok farklı bir duygu."

İtalya'daki Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçında sakatlandığını aktaran Emre Güney, "Doktorlarımız, 'Final maçına çıkamazsın.' dedi. 'Ben bu maça çıkmak zorundayım, en azından yenilsem de dövüşerek yenilmeliyim.' dedim ve dövüşerek de yenildim. Maça devam edemedim, ayaklarım çok kötü durumdaydı. Sakatlığım nedeniyle devam edemedim ama bu milli formayı taşımak çok farklı bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Güney, yeni şampiyonluklar için çalışacağına işaret ederek, "Şampiyonalarda yarışma fikri hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Hiçbir zaman milli takımı bırakmak istemiyorum. Milli arenadan vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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