Genç Kılıç Takımımız Altın Madalya Kazandı

Spor

Genç Erkek Kılıç Milli Takımı, Dünya Kupası'nın Bulgaristan ayağında altın madalya kazanma başarısını gösterdi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Filibe kentindeki organizasyonda Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman'dan oluşan milli takım, sırasıyla Ukrayna, Romanya ve ABD'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde İtalya'yı 45-44 mağlup eden milliler, altın madalya kazandı.

Organizasyonda dün milli eskrimciler Furkan Yaman ve Enes Talha Kalender, bireyselde bronz madalya almıştı.

Ay-yıldızlı sporcular, böylece Bulgaristan'daki Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nı 3 madalyayla tamamladı.