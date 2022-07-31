Genç okçular, olimpiyat hedefini 12'den vurmak istiyor

Genç milli okçular İpek Tomruk ve Yakup Yıldız en büyük hayallerinin olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

Milli sporcu İpek Tomruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçulukla lise çağında tanıştığını belirterek, " İzmir'de lise 1'de okurken arkadaşımın okçuluğa başlaması beni de etkiledi. Bu spora 2017 yılında başladım. 2019 yılında da milli takıma girdim. Orada takım olarak dünya birinciliği ve üçüncülük elde ettik. Gençlerde bireyselde dünya ikincisi oldum." diye konuştu.

Aynı zamanda üniversite eğitimine devam ettiğini anlatan 20 yaşındaki İpek, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini söyledi.

Ege Üniversitesi Görsel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Bölümü öğrencisi olduğunu aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Hem spor yapıyorum hem de okuyorum. Okçuluk hem fiziksel hem de zihinsel bir branş. İyi hissetmenizi ve odaklanmanıza katkı sağlayan bir branş. Duruş bozukluğuna iyi geldiği için doktorların da tavsiye ettiği bir branş. Herkese tavsiye ederim. A milli takıma girerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dünya şampiyonlarında derece yapmak en büyük hedefim. Okçuluğun bir sonu yok. Onun için yapabildiğim kadar bu branşı sürdüreceğim. Hayalim ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek ve oradan madalya ile dönmek."

Yakup Yıldız: "Hayalim dünya şampiyonu olmak"

Milli okçu Yakup Yıldız da olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeye odaklandığını söyledi.

Okçuluğa internet ortamında izlediği videolar sayesinde merak saldığını belirten Yakup, "Daha sonra babamın desteğiyle 2017 bir okçuluk kulübünde spor yapmaya başladım. 2018 yılında da milli takıma seçildim." dedi.

5 yıllık süreçte ulusal ve uluslararası çok sayıda derece elde ettiğini anlatan Yakup, şunları kaydetti:

"Bireyselde Avrupa ikinciliği elde ettim. Takımlarda da Avrupa şampiyonu olduk. Geçen sene yüksek puan atarak A takıma dahil oldum. Ardından Antalya'da düzenlenen şampiyona da hem bireyselde hem takımlarda birinci olduk, mix yarışlarında dördüncü olduk. Geçen aylarda Almanya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında bireyselde ikincilik, takım yarışlarında ise şampiyon olduk."

Yakup, okçuluğun yorucu olmayan herkesin yapabileceği bir branş olduğunu aktararak, "Okçuluk mental bir branş olduğu için yapılması rahat bir branş. Bireysel branşlara hep ilgim vardı. Onun için bende başarılı oldum. Okçulukta yarışmalarda kazandığımız belli bir puan istatistiğimiz oluyor. O puanlarla da dünya sıralaması belirleniyor. Hedefim dünya sıralamasında birinci olmak. Hayalim ve hedefim ise olimpiyatlara katılarak bir gün dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.