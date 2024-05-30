Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde

Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde

Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonalarında dereceler elde eden genç milli wushucular, uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olan milli sporcular, Singapur ve Brunei'de yapılacak olan dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Ayşe Sina Coşkun, Kaan Küçükakyüz, Enes Karadeniz ve Hamza Çakmakçı, Türkiye'yi gururlandırmak için başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

30.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden genç milli wushucular, katılacakları uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Sakarya'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcular 17 yaşındaki Kaan Küçükakyüz, 14 yaşındaki Ayşe Sina Coşkun ve Enes Karadeniz ile 11 yaşındaki Hamza Çakmakçı, elde ettikleri şampiyonlukların gururunu yaşıyor.

Singapur'da 21-28 Ağustos'ta yapılacak 4. Dünya Taichi Quan Şampiyonası ile 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Ayşe Sina Coşkun: "Daha çok dünya şampiyonasına gitmek istiyorum"

Ablasını örnek alarak 4 yaşında wushuya başlayan Ayşe Sina Coşkun, AA muhabirine, çok sevdiği sporda kendisini geliştirdiğini söyledi.

Kısa zamanda Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğini belirten Ayşe Sina, "Avrupa'da Bulgaristan'a gittim. Orada 3 birinciliğim oldu. Çin'de de bir dünya şampiyonluğum, bir de ikinciliğim var. Gerçekten çok güzel bir duygu. İstiklal Marşı'nı okuttuk. Orada yeni insanlarla, rakiplerinle tanışıyorsun. Çok güzeldi. Daha çok dünya şampiyonasına gitmek, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Herkese erken yaşta spora başlamasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaan Küçükakyüz: "Bayrağımızı diğer ülkelerde dalgalandırmak gurur verici"

Hareketli bir yapıya sahip olduğu için 7 yıl önce annesinin arkadaşının yönlendirmesiyle wushuyla tanışan Kaan Küçükakyüz, Ankara'da çıktığı ilk yarışmasında Türkiye üçüncüsü olduğunu kaydetti.

Spora 1-2 yıl ara verdikten sonra yeniden başladığını, zamanla kendisini geliştirdiğini ve hevesinin de arttığını anlatan Kaan Küçükakyüz, "Çok şükür milli takıma girdim. İnşallah üzerine daha çok şeyler koymayı planlıyorum." diye konuştu.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda "nanquan" dalında birinci olduğunu aktaran Kaan, "En büyük derecem ise 2023'te Çin'de yapılan 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 27 kişilik kategoride birinci olmamdı. Daha sonra takım olarak büyüklerde dünya şampiyonu olduk. İki dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. Bayrağımızı diğer ülkelerde dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak bana gurur verici geldi. Bu yüzden bu sporu daha çok sevdim. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Kaan, spora hevesle başladığını, milli takıma girdikten sonra kendisine hedefler belirlediğini dile getirerek, antrenörleri Necmettin Erbakan Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz'ün desteğiyle bu seviyelere geldiğini belirtti.

Kaan Küçükakyüz, "İlk hedefim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda üniversiteler arası şampiyon olmak istiyorum. Çok çalışırsam neden olmasın? Herkes buralara çalışarak geliyor." dedi.

Enes Karadeniz: "Wushu, dünyanın en iyi sporlarından biri"

"Enerjisini atsın" diye 7 yaşında babası tarafından wushuya yönlendirilen Enes Karadeniz de iki Balkan şampiyonluğu, üç Avrupa ikinciliği ve sayısız Türkiye derecesinin olduğundan bahsetti.

Milli sporcu olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Enes, wushunun dünyanın en iyi sporlarından biri olduğunu söyledi.

Enes Karadeniz, Türk bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak istediğini aktararak, dünya şampiyonu olmak istediğini dile getirdi.

Avrupa şampiyonu Hamza Çakmakçı ise eskiden wushu yapan ablası sayesinde spora başladığını belirterek, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Singapur, Türkiye, Sakarya, Dünya, Uluslararası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement