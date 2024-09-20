Genç Motokrosçular Avrupa Yarışmasına Katılıyor

Genç milli motokrosçular Efe Okur, Mert Akkafa, Ali Akkafa ve Mehmet Yiğit Kara, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Milletler Motokros Yarışması'na (MXoEN) katılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın en önemli motokros etkinliklerinden MXoEN, bu yıl 20'ye yakın ülkenin katılımıyla 21-22 Eylül tarihlerinde başkent Bükreş'teki TCS MX Park'ta düzenlenecek.
Milli sporcular, 21 Eylül Cumartesi günü serbest antrenmanlara ve sıralamalara çıkacak. MXoEN mücadelesi, 22 Eylül Pazar günü iki etap halinde gerçekleştirilecek.
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