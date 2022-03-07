Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika
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Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu

07.03.2022 16:26
Genç Sporcu Türkiye 3.'sü oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker, Spor Tırmanış Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker, Spor Tırmanış Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler C-D-E Boulder Türkiye Şampiyonası hafta sonu Isparta'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Küçük C Kız kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Zeynep Eker Türkiye 3.'sü oldu. Eker bu derecesi ile milli takım aday kadrosuna girerek Türkiye'yi yurt dışında düzenlenecek çeşitli organizasyonlarda temsil etme hakkı kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve Türkiye 3.'sü olan Zeynep Eker'i tebrik ederek milli takım kampında başarılar diledi. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, Isparta, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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