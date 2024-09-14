Genç Sporcular İçin Yetenek Taraması Başladı - Son Dakika
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Genç Sporcular İçin Yetenek Taraması Başladı

Genç Sporcular İçin Yetenek Taraması Başladı

Muğla'da genç yetenekleri keşfetmek için spor tarama programı Menteşe Spor Salonu'nda başladı.

14.09.2024 14:53
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Türkiye genelinde genç sporcuları keşfetmek ve spora yönlendirmek amacıyla başlatılan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, Menteşe Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlarla başladı. Genç yeteneklerin yoğun ilgi gösterdiği program, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirme hedefiyle yola çıktı.

Muğla'daki yetenekli genç sporcuların eğitim aldığı önemli merkezlerden biri haline gelirken, program kapsamında yapılan taramalar ve antrenmanlar büyük heyecan uyandırdı. Türkiye genelinde sporcu altyapısını güçlendirmek ve gençlere spora yönelik fırsatlar sunmak amacıyla düzenlenen bu program, çeşitli spor dallarına yetenekli çocukları kazandırmayı amaçlıyor. Program, belirli yaş gruplarındaki çocuklara fiziksel yetenek testleri ve ölçümler yaparak onları uygun spor dallarına yönlendiriyor. Çocuklar, uzman antrenörler eşliğinde farklı spor dallarını deneyimleyerek hem fiziksel kapasitelerini keşfediyor hem de ilgi duydukları branşlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Muğla'daki antrenmanlar, sporun çeşitli dallarında yetenekli gençlerin gelişimini hedefliyor. Fiziksel performans ölçümleri, dayanıklılık testleri, esneklik ve çeviklik çalışmaları gibi testlerle çocukların spor dallarına uygunlukları değerlendiriliyor. Elde edilen sonuçlara göre çocuklar, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme gibi farklı branşlara yönlendiriliyor. Muğla'da yürütülen bu program, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve spora kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Menteşe Spor Salonu'nda devam eden çalışmalarla birlikte, Muğla'nın spor altyapısına uzun vadede katkı sağlanması hedefleniyor. Gelecekte başarılı sporcular yetiştirmek adına önemli bir adım olan bu program, yerel spor kulüpleri ve okulların da ilgisini çekiyor.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çocukların bu programla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlanacağını vurguluyor. "Geleceğin şampiyonlarını yetiştirme yolunda önemli bir aşamadayız" diyen yetkililer, gençlerin spora olan ilgilerinin her geçen gün arttığını ifade ediyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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