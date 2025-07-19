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Genç Sporcunun Azmi

Genç Sporcunun Azmi
19.07.2025 10:25
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Hüseyin Eren Küçükoğlu, gündüz sanayide çalışıp geceleri antrenman yaparak başarı peşinde koşuyor.

Wushu kungfu, kick boks, muay thai ve boks branşlarında uluslararası şampiyonalarda birçok derece elde eden Hüseyin Eren Küçükoğlu, gündüzleri sanayide çalışırken, geceleri ise antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor.

Kastamonu'da yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Eren Küçükoğlu, küçük yaşlarda başladığı wushu kungfu, kick boks, muay thai ve boks branşlarında ulusal ve uluslararası şampiyonlarda çok sayıda dereceye imza attı. Aynı zamanda wushu ve muay thai dallarında milli sporcu olan Küçükoğlu, bir hafta önce Edirne'de düzenlenen Wushu Kungfu Büyükler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutmayı isteyen Hüseyin Eren, bir yandan babasının sanayideki iş yerinde tamircilik yapıyor, bir yandan da antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor. Sabah erken saatlerde uyanarak antrenman yapan genç sporcu, daha sonra babasının iş yerine giderek akşam saatlerine kadar çalışıyor. İş yerinden çıktıktan sonra tekrar spor salonuna giden Hüseyin Eren Küçükoğlu, antrenörü Emrah Şahanoğlu ile birlikte antrenman yapıyor.

Hüseyin Eren Küçükoğlu: "Hedefim, dünyada adımı duyurup Türk bayrağımızı dalgalandırmak"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin Eren Küçükoğlu, dünyada tanınan bir Türk sporcu olmak için çalıştığını ifade ederek, "Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü'nde eğitim görüyorum. Gündüzleri babamın yanında sanayide çalışıyorum. Akşamları da antrenman yapıyorum. Her gün sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanlarımız oluyor. Bu şekilde şampiyonalara hazırlanıyorum. Spora da küçükken biraz yaramaz ve hareketli olduğum için ailem tarafından başlatıldım. İlk önce taekwondo ile başladım. Emrah hocamla birlikte 2019'da kick boksa başladım. 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan şampiyonluğum, wushuda gençler Avrupa şampiyonluğum ve muay thaide de Dünya Şampiyonası'na katıldım. Kick boksta Büyükler Dünya Kupası şampiyonluğum var. Bir hafta önce de Büyükler Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hedefim, dünyada adımı duyurup Türk bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

Emrah Şahanoğlu: "Eren ülkemize birçok dünya ve Avrupa derecesi kazandıracaktır"

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise Küçükoğlu'nun çok azimli olduğuna dikkat çekerek, "2007 yılından itibaren antrenörlük yapıyorum. Kastamonu'dan birçok milli sporcu yetiştirdim, yetiştirmeye devam ediyorum. Hüseyin Eren Küçükoğlu da bunlardan biri. Son olarak Wushu Kungfu Balkan Şampiyonası, Edirne'de yapıldı. Kastamonu'dan iki kulüp katıldık. Benim kulübümdeki sporcularla 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayı ilimize ve ülkemize kazandırdık. Diğer kulüp de 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandırdı. Bu sporculardan biri de Hüseyin Eren Küçükoğlu'ydu. Büyükler kategorisinde ilk senesiydi. Kendisinden şampiyonluk bekliyorduk. Çok güzel maçlar çıkarttı. İlk maçında Azerbaycanlı rakibini eledi, ikinci maçında Türk rakibini eledi, finalde de 7 kez Avrupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli Azerbaycanlı sporcu ile karşılaştı. İlk raundu aldı, ikinci rauntta teknik hatadan dolayı kaybetti, uzatma raundunda az bir farkla maçı kaybetti ama gördük ki biz en iyisini yapabiliyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir an oldu. Kendisi daha 19 yaşında, rakibi 36 yaşındaydı. Eren uzun yıllar boyunca ilimize ve ülkemize birçok dünya ve Avrupa derecesi kazandıracaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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