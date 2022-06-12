Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu - Son Dakika
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Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu

12.06.2022 09:24
Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu

Bocceden atletizme, satrançtan masa tenisine kadar farklı branşlarda madalyaları bulunan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Hamza Şimşek, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdi.

Bocceden atletizme, satrançtan masa tenisine kadar farklı branşlarda madalyaları bulunan Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Hamza Şimşek, Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girdi. Genç sporcu Şimşek, kariyeri boyunca 45 madalya sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinden, İstanbul Çatalca Birlik Spor Kulübü sporcusu Hamza Şimşek'in yer aldığı bocce takımı, Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde düzenlenen bocce müsabakalarında, şampiyon oldu.

Kariyeri boyunca futbol, atletizm, yüzme, satranç, masa tenisi, hentbol ve bocce branşlarında çeşitli turnuvalara katılarak 22 altın, 11 gümüş ve 12 bronz madalya kazanan Şimşek, Türkiye Bocce Şampiyonası'nda da madalya almanın mutluluğunu yaşıyor.

Şimşek, spor kariyerindeki ilk madalyasını 14 yaşında satranç turnuvasında kazandığını, aynı dönemde atletizme de ilgi duymaya başladığını belirterek, "Atletizmde 4 altın madalya, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandım. Bir sakatlık geçirdikten sonra atletizmi bırakarak masa tenisine yönelmek zorunda kaldım" dedi.

Masa tenisinde, 5 altın ve 1 gümüş madalya sahibi olduğuna işaret eden Şimşek, "Daha sonra, hentbol, voleybol, yakartop gibi branşlarla da ilgilendim ve her birinde kazandığım madalyalarım var. Şu anda aktif olarak bocce sporuna yoğunlaşmış durumdayım. 2017'den beri bocce alanında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 5 yılda boccede 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandım. 2021 Uluslararası Bocce Şampiyonası'nda 9 maçta 9 galibiyet elde ederek rekor bir skorla şampiyon olmuştum" diye konuştu.

"Çocukluğumdan bu yana sporla iç içeyim"

Her madalyanın kendisi için ayrı bir değeri bulunduğunu ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan bu yana sporla iç içeyim. Spor benim için bir yaşam biçimi. Bir taraftan üniversite eğitimime devam ederken, diğer taraftan da bocce branşında turnuvalara hazırlanıyorum, kurslarda eğitici olarak görev yapıyorum. Zamanımın büyük bölümünü spora ayırıyorum. Madalya için çok kez kürsüye çıktım ve ama her seferinde ayrı bir heyecan yaşadım. Şimdi önümüzdeki boccede milli takım için seçmeler var. Hayalim ülkemi, milli takım sporcusu olarak temsil etmek ve yeni madalyalar kazanmak." - ÇORUM

Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu
Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu
Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu
Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç yaşında 45 madalya sahibi oldu - Son Dakika

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