Genç yelkenciler Ezgim Mıstıkoğlu ile Deniz Derin Bınaroğlu, dünyayı turlayan ilk en genç Türk sporcu ünvanını aldı - Son Dakika
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Genç yelkenciler Ezgim Mıstıkoğlu ile Deniz Derin Bınaroğlu, dünyayı turlayan ilk en genç Türk sporcu ünvanını aldı

Genç yelkenciler Ezgim Mıstıkoğlu ile Deniz Derin Bınaroğlu, dünyayı turlayan ilk en genç Türk sporcu ünvanını aldı

Yelken sporcusu Ezgim Mıstıkoğlu ve Deniz Derin Bınaroğlu, Translated9 teknesiyle Ocean Globe Race yarışında Türkiye'yi temsil ederek birinci sırada tamamladı. Yarış boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşan genç yelkenciler, teknelerinde oluşan çatlakları tamir ederek dünya turunu tamamladı. Geleneksel yöntemler kullanılan yarışta, 8 ay boyunca teknolojiden uzak kalan sporcular, büyük bir başarı elde etti.

09.05.2024 11:15  Güncelleme: 12:24
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Genç yelkenciler Ezgim Mıstıkoğlu ile Deniz Derin Bınaroğlu, yelkenle yarışarak dünyayı turlayan ilk en genç Türk sporcu ünvanını aldı.

Yelken sporcusu 22 yaşındaki Ezgim Mıstıkoğlu ve 21 yaşındaki Deniz Derin Bınaroğlu, İtalyan takımı Translated9 ve aynı isimli tekneyle 4 etaptan oluşan Ocean Globe Race'te yarıştı.

Translated9 ile Ocean Globe Race Dünya Yelken Yarışı'na başladıkları İngiltere'ye 8 ay sonra dönerek turu tamamlayan iki Türk denizci, yarışın ilk etabı İngiltere-Cape Town ve ikinci etabı Cape Town- Yeni Zelanda'yı "IRC", "line honors" ve "flyer" sınıflarında ilk sırada bitirdi.

Teknede çatlaklar oluştu

Türk denizcilerin yarıştığı İtalyan tekne Translated9, Yeni Zelanda- Uruguay ile Uruguay-İngiltere etaplarında batma tehlikesi geçirdi.

Translated9 teknesinde 3. etapta çatlaklar oluştu ve ekip, Cape Horn dönüşündeki fırtınalarda ekip güvenliğine öncelik vererek Falkland Adaları'na sığındı.

Falkland Adaları'nda tamir edilen ve yarışa devam eden Translated9, birinci durumdayken ve son etabın tamamlanmasına 10 gün kala teknede yeni çatlak oluştu.

Portekiz'in Madeira Adası'na çıkmak zorunda kalan ve Ocean Globe Race'in üçüncü ve son etabında yarış dışı kalan Translated9, yine de dünya turunu 8 ay sonunda tamamlayarak İngiltere'ye dönmeyi başardı.

Geleneksel yöntemler kullanıldı

Ocean Globe Race, 1973 yılında yapılan Whitbread Round The World yarışının 50. yılı adına düzenlendi.

Teknoloji kullanılmayan ve 4 etaptan oluşan yarışa 14 tekne ve 23 ülkeden 256 sporcu katıldı.

Yön bulma ve hava tahmininde tamamen geleneksel yöntemler kullanıldı.

Takımlar bilgisayar, uydu, GPS, telefon gibi aletlerden 8 ay uzak kaldı.

Yelkenle yarışarak dünyayı turlayan ilk en genç Türk yelkenci olan ikili, yarışta yaşananları ve heyecanlarını AA muhabiriyle paylaştı.

Ezgim Mıstıkoğlu: "Bütün okyanusları geçtik"

Ezgim Mıstıkoğlu, "Bayrağımızı bütün okyanuslarda dalgalandırdığımız için Derin de ben de çok mutluyuz." dedi.

Dünyanın en zorlu yelken yarışlarından Ocean Globe Race'i 8 ay süren yolculuktan sonra tamamladıklarını ifade eden Ezgim, "Derin ve ben yarışla dünyayı dönen ilk Türk yelkenciler olduk. İngiltere'den başladık. Bütün okyanusları geçtik. Atlantik, Hint, Pasifik ve tekrar Atlantik Okyanus'u olmak üzere." diye konuştu.

Translated9 ile ilk iki etabı kazandıklarını ancak 3 ve 4'üncü etapta çor zorlu fırtınalardan geçtikleri için teknenin çatladığını dile getiren Ezgim, şöyle devam etti:

"Teknemizi Falkland ve Madeira adalarında tamir etmek zorunda kaldık. Yine de vazgeçmedik, yarış dışı kalmamıza rağmen dünya turunu bitirmeye karar verdik ve İngiltere'ye başladığımız yere geri döndük. Bayrağımızı bütün okyanuslarda dalgalandırdığımız için Derin de ben de çok mutluyuz."

Deniz Derin Bınaroğlu: "Mutluyuz, gururluyuz"

Deniz Derin Bınaroğlu da Translated9 takımının ve Türklerin dünya turunu tamamlayabileceğini gösterdikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

İngiltere'den başladıkları yarışın ilk etabını Cape Town'da birinci tamamladıklarını anlatan Deniz Derin, şunları söyledi:

"İkinci turu da iyi bitirdik ancak 3. etapta teknemizde çatlak oluştu. Yarışı bırakmak zorunda kaldık. Falkland Adaları'na sığındık. Burada insanüstü mücadeleyle tekneyi 10 günde bir sonraki etaba hazır hale getirdik. Maalesef Madeira'da teknemizi yeniden çatlattık, bir daha tamir ettik ve dünya turunu tamamladık. Dünyaya biz Türklerin ve Translated9 takımının yılmadan dünya turunu tamamlayabileceğini göstermiş olduk. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyuz."

Kaynak: AA

Deniz Derin, Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç yelkenciler Ezgim Mıstıkoğlu ile Deniz Derin Bınaroğlu, dünyayı turlayan ilk en genç Türk sporcu ünvanını aldı - Son Dakika

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