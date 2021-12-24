Üye Girişi
Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak - Son Dakika

Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak

24.12.2021 12:35
Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak

Yüzme sevgisini profesyonelleştiren 12 yaşındaki Eymen Bayındır, Türkiye Finalleri'nde elde ettiği başarı ile Aydın'ın gururu oldu.

Yüzme sevgisini profesyonelleştiren 12 yaşındaki Eymen Bayındır, Türkiye Finalleri'nde elde ettiği başarı ile Aydın'ın gururu oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu ziyaret eden genç sporcu hedefinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında Aydın'ı temsil eden Eymen Bayındır (12), finallerden başarıyla döndü. Serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek, karışık, serbest bayrak yarışı ve karışık bayrak yarışı olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda mücadele eden Eymen aldığı dereceler ile bronz madalya kazandı. 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçıran genç Eymen, "Gümüş madalyayı 1 saniye farkla kaçırmak motivasyonumu biraz bozsa da hedefim Türkiye Şampiyonu olmak" dedi.

Yüzmeye ailesinin ısrarlarıyla başlayan daha sonra yüzmeyi severek profesyonelleştirmek istediğini ifade eden 12 yaşındaki başarılı sporcu Eymen; "Yüzmeye ilk başlarda anne ve babamın ısrarıyla başladım. Takip ettiğim bazı sporcular vardı ve annemler de yüzmeye başla, sen de onlar gibi olabilirsin dedi. Aslında küçükken suyu hiç sevmezdim, denize de çok fazla girmezdim. Fakat yüzmeye başlayınca denize olan ilgim de arttı. Daha sonra yüzme sporuna başlayarak yüzme sevgimi profesyonelleştirmek istedim. Sürekli antrenman yaptım. Bu yıl pandemiden dolayı antrenmanlarımda biraz aksaklıklar oldu ama sıkı bir şekilde hocam ile birlikte çalıştık" dedi.

"Hedefim Türkiye şampiyonu olmak"

Yüzmedeki A barajını geçerek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazanan ve finallarden de başarıyla dönen Eymen, her gün antrenman yaparak finallere hazırlandığını belirterek "Diğer takım arkadaşlarımla birlikte yarışmaya günde sabah 6, akşam 6 olacak şekilde 2 defa antrenman yaparak hazırladım. Öncelikle uzun mesafede dayanıklılığımızı artırmaya yönelik çalıştık. Diyet yaparak yediklerime de dikkat ettim" dedi.

Müsabakalarda 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçırdığını ifade eden genç sporcu, "Yarışmada çok fazla heyecanlandım. Normal yarışmalarda çok fazla heyecanlanmam aslında ama bu tarz büyük yarışmalarda çok fazla heyecan yapıyorum. Bu yüzden gümüş madalyayı 1 saniye ile kaçırdım. Bu biraz moralimi bozdu ama yine de pes etmeden devam edeceğim. İlk hedefim Türkiye şampiyonu olmak" dedi.

"Büyük başarılar elde edeceğiz"

Genç sporcunun, Aydın'da barajı geçerek finallere katılan tek erkek sporcu olduğunu ifade eden Eymen'in antrenörü Yeşim Uyar ise "Sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa antrenman yaptık ve aynı zamanda kara antrenmanlarımız da oldu. Bu yarışma 11-12 yaş gelişim projesi olarak geçiyor. A barajını geçen sporcular Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazanıyor. Biz de Aydın'da bu barajı geçen tek erkek sporcu olarak Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandık. Finalde de A1 barajını geçerek bronz madalya aldık ama 1 saniye farkla gümüş madalyayı kaçırdık. İnşallah önümüzdeki günlerde gümüş ve altın madalya alacağız. Bu daha başlangıç ve ilerleyen senelerde daha büyük başarılar elde edeceğiz" dedi.

Aydın'da yüzme sporuna olan ilginin arttığına ve Aydın'ın ileriki yıllarda başarılı iller arasında yer alacağına dikkat çeken Antrenör Uyar; "Aydın'da yüzmeye talep çok. Şuan için tek olimpik yüzme havuzu Nazilli'de ve il genelinden gelen sporcu adaylarımız da çok oluyor. Talep o kadar çok ki bizler artık listeler halinde sıraya sokmak durumda kalıyoruz. Geri dönüşler çok olumlu. Aydın'ın yüzme sporunda önümüzdeki günlerde daha da adını duyuracağına eminiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür eden Uyar; "Bizim için önemli olan tesisi istediğimiz zaman kullanabilmek. Malzemelerimizi de sağ olsun Cenap müdürümüz eksik etmiyor. Tesisimizi de her zaman her saate kadar kullanabiliyoruz. Gece 11 de, sabah 6 da geldik. Bizim için önemli olan bu ve sağolsun il ve ilçe müdürlerimizin bir telefon kadar uzağımızda olduğunu biliyoruz" dedi.

"Genç sporcumuzu tebrik ederim"

Aydın'a başarı ile dönen genç Eymen'i tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden sporcumuz Eymen Bayındır, yarıştığı seriler sonucunda bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüz Yeşim Uyar'ı kutluyorum. Aydın'da yüzme sporunun gelişmesi adına da çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında gönderilen 2 adet portatif havuzu Adnan Menderes Stadyumu Yerteşkesi ve Didim Spor Kompleksine yerleştirdik. Nazilli ilçemizde bulunan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu da dahil olmak üzere bulunduğumuz yıl içerisinde 3 yüzme havuzunda 6 yaş ve üzeri tüm bireylere yüzme eğitimi verdik" dedi.

"Bakanlığın kotasının üstüne çıktık"

Aydın'da 2021 yılı içerisinde Bakanlık tarafından belirlenen 10 bin yüzücü kotasının da üstüne çıktıklarını sözlerine ekleyen Müdür Fillikçioğlu; "İlimize proje kapsamında Bakanlığımızca verilen kotanın alt sınırı 10 bin olmasına karşın ilimizde 6 bin 660 kadın ve 8 bin 314 erkek olmak üzere toplam 14 bin 974 kişiye yüzme eğitimi verilmiştir. Özellikle biz göreve geldikten sonra Nazilli'deki havuzumuz da ne eksikse hepsini tamamlamaya çalıştık ve eksiklikleri gideriyoruz. Yüzme ile ilgili Aydın'da sporcularımızın da çabasıyla daha iyi derecelere ulaşacağız. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak her branş bizim için aynı, hepsine dokunmaya çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak
Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak

YORUMLAR
500

Türkiye, Gümüş, Yüzme, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak - Son Dakika Spor


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı         
13:14
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18

Son Dakika Haberleri
13:13 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memur ve emekli maaşı çıkışı: En az yüzde 50 zam yapılmalı
13:13 Faruk Tınaz'ın eşinden olay yaratacak açıklama: Doktor ihtimali var
12:59 Ertan Aksoy: AK Parti ile CHP arasında eskiden 2 kat fark olurdu, şimdi sadece 2 puan var
12:45 Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı
12:42 Emekli çifti öldüren zanlı, üç Suriyelinin yakılarak öldürülmesinin de sorumlusu çıktı
12:12 "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz
12:11 Demirtaş'tan iddialı çıkış: Muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım
11:45 Pitbull saldırısına uğrayan minik Asiye'den ilk hastane fotoğrafı geldi
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 13:27:03. #1.13#
SON DAKİKA: Genç yüzücü Eymen'in hedefi Türkiye Şampiyonu olmak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement