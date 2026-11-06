Genç yüzücü Kırhan Yılmaz, Dakar 2026\'da bronzla yüzmede ilk Türk madalyasını aldı

Senegal'de düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) bronz madalyaya ulaşan milli sporcu Kırhan Yılmaz, organizasyon tarihinde yüzmede madalya kazanan ilk Türk sporcu olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar 2026'da erkekler 200 metre karışıkta bronz madalya kazanan milli yüzücü Yılmaz'ı ağırladı.

Kırhan Yılmaz ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yetkilileri, büyükelçilik çalışanları ve Türk kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Program sonrasında AA muhabirine konuşan 17 yaşındaki sporcu, yüzme yolculuğunu ve madalya sevincini anlattı.

Balıkçı bir babanın oğlu olduğunu belirten Kırhan Yılmaz, yüzmeye babasının Trabzon limanındaki barınağında 3 yaşında başladığını söyledi.

Genç sporcu, bir süre sonra teyzesinin vasıtasıyla yüzme kulübüne girdiğini ve 2017'den bu yana lisanslı yüzücü olduğunu vurguladı.

Yüzmenin disiplin ve adanmışlık isteyen bir spor olduğunu dile getiren Kırhan Yılmaz, "13 yaşımdan beri çoğu zaman sabah 05.00'te kalkıp, akşam 20.00'de eve döndüğüm yoğun bir tempoda çalışıyorum. Asla pes etmedim, çünkü ülkemi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek istiyordum. Türkiye'ye gençlik olimpiyatları tarihinde yüzmedeki ilk madalyasını kazandırmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

Türkiye'ye döner dönmez idmanlarına kaldığı yerden devam edeceğini belirten Kırhan, aralık ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Avrupa ve dünya gençler yüzme şampiyonalarına da hazırlanacağını aktardı.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almayı amaçladığını söyleyen milli yüzücü, en büyük hedefinin olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurguladı.

Kırhan Yılmaz, yüzme kariyerine yeni başlayacaklara da tavsiyelerde bulunarak, yüzmenin çok ciddi bir disiplin ve fedakarlık gerektirdiğinin altını çizdi ve bu sporu sevmeden yapmanın mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'yi 16 dalda 34 sporcu temsil ediyor

Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor organizasyonu olan Dakar 2026, 31 Ekim'de başladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) verilerine göre, oyunlarda 204 ülkeden ve Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan yaşları 14 ile 17 arasında değişen toplam 2 bin 655 sporcu mücadele ediyor.

Dakar 2026'da 16 branşta 34 sporcuyla temsil edilen Türkiye'nin oyunlardaki ilk madalyasını, judoda altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Sema Nur Yüksel getirmişti.

25 spor dalında 153 müsabakanın düzenleneceği Dakar 2026, 13 Kasım'da sona erecek.