Gençler Avrupa Boks Şampiyonası - Son Dakika
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

20.04.2022 00:27
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 4 mili sporcudan 3'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 4 mili sporcudan 3'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde erkeklerde 3, kadınlarda 1 milli boksör mücadele etti.

Erkeklerde Bilge Kağan Kanlı, Muhammed Halil Doğru ve Ahmet Pekel rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Gündüz seansında yarışan milli boksörlerden kadınlarda Sıla Biçil ise rakibine mağlup oldu.

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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Bulgaristan, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Avrupa Boks Şampiyonası - Son Dakika


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