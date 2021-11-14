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Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı - Son Dakika

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

14.11.2021 10:56
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan şampiyon sporcu Sudenur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen ve 45 ülkeden bin 800 sporcunun katıldığı Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 9'u altın toplam 44 madalya kazandı. Avrupa Kickboks Şampiyonası' nda altın madalya kazanan milli sporcu Sude Nur Basancı, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Antrenör Cemal Kocabaş, sporcusuyla gurur duyduğunu söyleyerek, "Yarı final maçında Rus rakibini nakavt eden Basancı final maçını da kazanarak Türkiye'ye, Zonguldak ve Çaydeğirme'ne gurur yaşattı. Rusya, İsrail ve Sırbistan ve en önemlisi Türkiye 1. sırada bayrağımız dalgalandırarak Avrupa şampiyonu oldu. Ülkemize armağan olsun. Dua edip, maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler ederiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı
Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı

Altın Madalya, Kick Boks, Zonguldak, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sudenur Basancı altın madalya aldı - Son Dakika
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