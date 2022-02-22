Üye Girişi
Gençler Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika

Gençler Avrupa'ya gidiyor

22.02.2022 11:29
Gençler Avrupa'ya gidiyor

Adıyaman'dan, "Did.Value" Projesi ile 12 öğrenci ve 6 görevli Avrupa'ya gidiyor.

Adıyaman'dan, "Did.Value" Projesi ile 12 öğrenci ve 6 görevli Avrupa'ya gidiyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye, Portekiz ve Hırvatistan tarafından ortaklaşa 17 ay boyunca yürütülecek olan ve AB tarafından desteklenen "Did.Value" Projesi ile gençlere İş Piyasası ve Dijital Okuryazarlık alanında geliştirilmiş uzaktan staj deneyimi projesi olan ile Eğitim tabanlı çeşitli hareketlilikler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Adıyaman'dan Portekiz'e gidecek olan öğrenciler ile bir toplantı düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "21-24 Şubat 2022 tarihlerinde Portekiz'deki gerçekleştirilecek olan aktivitelerde ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğinize inanıyorum. Farklı ülkelerden öğrencilerin ve gençlerin birbiri ile kaynaşabileceği, yeni iş imkanları ve fırsatlarının değerlendirileceği eğitimler hepinizin dünya ülkeleriyle entegrasyon kurmanıza yardımcı olacaktır. Portekiz'de yapılacak olan toplantılara ülkemizi ve Adıyaman'ı temsilen katılacak olan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "İngilizce bilme zorunluluğu olan "Did.Value" Projesine 12 genç ve 6 görevli katılım sağlayacaktır. Proje katılımcı olarak belirlenen gençler 2 aşamalı sözlü ve yazılı sınavdan geçerek belirlenmiştir. Katılımcılar Adıyaman'a döndükten hemen sonra Mayıs ayına kadar Portekiz Santerem Üniversitesinin staj eğitim modülüne Türk ve Portekizli katılımcılar online olarak katılım sağlayacaktır. 3-7 Mayıs 2022 tarihlerinde ise Portekiz'den gelen katılımcılarla Adıyaman'da Açılış Toplantısı gerçekleştirilecektir. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan eğitim modülüne 31 Ağustos tarihine kadar Portekiz ve Hırvatistanlı katılımcılar katılım sağlayacaklar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Gençler Avrupa'ya gidiyor

YORUMLAR
500
Gençler Avrupa'ya gidiyor Gençler Avrupa'ya gidiyor Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı Doğuştan parmakları olmayan Zeynep'in konservatuar başarısı Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun '4. Gençlik Liderliği Eğitim Programı' başladı Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun "4. Gençlik Liderliği Eğitim Programı" başladı

Portekiz, Adıyaman, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:44:01. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler Avrupa'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement