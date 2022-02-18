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Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor - Son Dakika

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

18.02.2022 16:33

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Karabük'te devam ediyor.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada üçüncü gün maçları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Karabük'ün son zamanlarda birçok ulusal spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karabük'teki spor altyapısı ve tesislerin uluslararası maçların da yapılması için yeterli olduğunu belirten Güven, Türkiye'nin her tarafındaki fiziki altyapıların çok iyi olduğunu ifade etti.

Güven, gençleri sporla buluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Şampiyona, 20 Şubat'ta final müsabakalarıyla sona erecek.

Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

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Türkiye, Karabük, gençlik, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor - Son Dakika Spor


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