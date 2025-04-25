Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Devam Ediyor

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne sıralama maçlarıyla devam edildi.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 sıralama maçı oynandı.

Günün ilk maçında Galatasaray, Bosna Hersek'ten Igokea m: tel'i 72-69 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında ise Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çekya'dan ERA Nymburk'a 90-89, Aliağa Petkimspor ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'a 67-64 yenildi.

Günün son maçında ise İtalyan Pallacanestro Reggiana, Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 97-72 yendi.