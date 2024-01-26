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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikincisi Macaristan'da düzenlenecek - Son Dakika
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikincisi Macaristan'da düzenlenecek

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci sezonu, Macaristan'ın Debrecen kentinde gerçekleştirilecek. 9 ülkeden 13 takımın katılacağı organizasyon, 2-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Geçen yıl Bursa'da düzenlenen ilk organizasyonda şampiyonluğu Igokea m: tel takımı kazanmıştı.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nin ikincisi Macaristan\'da düzenlenecek
26.01.2024 - 18:41,
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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) ikincisine Macaristan'ın Debrecen kenti ev sahipliği yapacak.

9 ülkeden toplam 13 takımın mücadele edeceği organizasyon, 2-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Gençler Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve TOFAŞ'ın yanı sıra AEK, Promitheas Patras (Yunanistan), Basketball Academy Nymburk, BK Opava (Çekya), EWE Baskets Juniors, Porsche BBA Ludwigsburg (Almanya), Hapoel Jerusalem (İsrail), Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Debrecen (Macaristan) ve Igokea m: tel (Bosna Hersek) takımları yer alacak.

Organizasyonun ilki geçen yıl Bursa'da düzenlenmiş ve Igokea m: tel takımı şampiyon olmuştu.

Kaynak: AA
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