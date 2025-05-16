Gençler Bisiklet Turunda Milli Mücadele\'yi Anımsadı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Milli Mücadele'nin 106. yılı dolayısıyla Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Çarşamba Gençlik Merkezi organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, 12-24 yaş arası 55 genç, " Türkiye'nin Gücü Gençliği" sloganıyla pedal çevirdi. Bisiklet turu; Gençlik Merkezi'nden başlayarak adliye önü, kaymakamlık binası yanı, yürüyüş köprüsü, Zübeyde Hanım Meydanı, Yunus Emre Caddesi, Değirmenbaşı Caddesi, Tarihi Değirmen ve Fen Lisesi güzergahı üzerinden ilerledi. Tur, Alifuat Başgil Köprüsü üzerinden geçilerek yeniden Gençlik Merkezi otoparkında sona erdi.

"Mücadele ruhunu yaşatıyoruz"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, "Her ay 'Sağlıklı yaşam için pedal çevir' sloganıyla gençlerle bisiklet turu yapıyoruz. Bu ayki etkinliğimiz ise Milli Mücadele'nin 106. yılına özel bir anlam taşıyor. Gençlerimizin o ruhu yaşaması ve yaşatması için birlikte pedal çevirdik" dedi.

Etkinliğe katılan gençler, bisiklet turlarının hem fiziksel gelişim hem de sosyal bağlar açısından kendileri için oldukça verimli olduğunu belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, İlçe Müdürlüğü'ne ve Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Tur boyunca Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak etkinliğe eşlik etti. - SAMSUN