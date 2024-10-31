Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da

Spor

Gençler Flöre Eskrim Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki organizasyona 46 ülkeden 213'ü kadın, 235'i erkek, 448 sporcu katılacak.

Uluslararası Eskrim Federasyonu ve Türkiye Eskrim Federasyonunun 2024-25 faaliyet takviminde yer alan organizasyonda Türkiye'yi 40 sporcu temsil edecek.

Gençler Flöre Dünya Kupası, 3 Kasım Pazar günü sona erecek.