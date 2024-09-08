Gençler Muaythai Takımı Tayland'a Gidiyor - Son Dakika
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Gençler Muaythai Takımı Tayland'a Gidiyor

Gençler Muaythai Takımı Tayland\'a Gidiyor

Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na 26 sporcu ile katılacak. Şampiyonaya düzenlenen kampta hazırlanan sporcular, altın madalya parolası ile maçlara çıkacak.

08.09.2024 12:22
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Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na 26 sporcu ile katılacak. Şampiyonaya düzenlenen kampta hazırlanan sporcular, altın madalya parolası ile maçlara çıkacak.

Muaythai Dünya Şampiyonası, 1-20 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek. Türkiye Gençler Muaythai Milli Takımı, şampiyonaya 26 sporcu ile katılacak. Milli takım şampiyona öncesine Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını antrenör Erhan Otluoğlu yönetiminde yaptı. 15 erkek ve 11 kadın sporcudan oluşan milli takım, kampın ardından Tayland'a gidecek. Hazırlıklarını büyük titizlikle sürdüren sporcular, şampiyonaya altın madalya hedefi ile katıldıklarını söyledi.

Erhan Otluoğlu: "90 ila 110 arasında ülkenin katıldığı geniş kapsamlı bir organizasyon"

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren antrenör Erhan Otluoğlu, "15 erkek, 11 kadın sporcumuz mücadele edecek. İnşallah ülke olarak takım halinde dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Önceki sene büyüklerde takım halinde dünya şampiyonu olmuştuk. Ondan önceki sene de gençlerde dünya ikincisi olmuştuk. Bu yıl da hedefimiz dünya şampiyonluğu. Dünyadaki en iyi takımlardan bir tanesiyiz. Ortalama 90 ila 110 arasında ülkenin katıldığı geniş kapsamlı bir organizasyon" dedi.

"Olimpik köy gibi tesisler yapılmış"

Kastamonu'daki tesiste her türlü imkanlarının bulunduğunu belirten Otluoğlu, "Bakanlığımıza, devlet büyüklerimize böyle bir tesis kurdukları için teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir tesis. Doğa içerisinde, güzel bir rakımda, olimpik köy gibi tesisler yapılmış. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Özge Söyüncü: "Ülkeme, altın madalyayı alacağımın sözünü veriyorum"

3,5 yıldır Muay Thaisporu ile ilgilendiğini belirten milli sporculardan Özge Söyüncü ise altın madalya için şampiyonaya katılacağını belirterek, "2022'de Malezya'da düzenlenen dünya şampiyonasında Tayland ve Kanadalı rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl da Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu yıl da tüm rakiplerimi yenerek dünya şampiyona olacağım. Kendime güveniyorum, takımıma güveniyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu yıl da ülkeme, altın madalyayı alacağımın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Akay Dalkıran: "Rakiplerimizi eze eze kırıp, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz"

Sporculardan Ahmet Akay Dalkıran da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini kaydederek, "Gerek beslenmemiz gerek antrenmanlarımız olsun her alanda bizlere yardım ediyorlar. 2023 yılındaki dünya şampiyonasında iki derece maçı aldım, 3'üncü maçta kaybettim. 1 kez Avrupa ikinciliğim, 4 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Türkiye üçüncülüğü derecem var. İnşallah bu sene hedefim bayrağımızı göndere çekmek. Rakiplerimizi eze eze kırıp, bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini konuştu.

Bediha Taçyıldız: "Hem büyükler hem gençler olarak, takım halinde sürekli şampiyonluk oluyoruz"

Takımı ziyaret ederek moral desteği veren milli sporcu Bediha Taçyıldız, Türkiye'nin Muaythai'de önemli bir yol kat ettiğini belirterek, "Milli sporcu olarak kariyerimde 6 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum var. Bugün buraya genç milli takımımızı ziyarete geldik. 3-4 gün sonra dünya şampiyonası için yola çıkacaklar. Onlara motivasyon vermek amacıyla burada bulunuyoruz. Sporcularımız gayet iyi, herkes formunda. Güzel bir başarı ile döneceklerini tahmin ediyorum. Milli takımımız çok başarılı. Hem büyükler hem gençler olarak takım halinde sürekli şampiyon oluyoruz. Umuyorum, buradaki çocuklar da bu yıl aynı başarıyla geri dönecek" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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