Gençler Spor Yetenek Taramasında

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüyle başlatılan "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" programı kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen tarama testlerine, Vali İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü katılarak öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Vali İsmail Ustaoğlu ve protokol üyeleri, öğrencilerin fiziksel yetenekleri değerlendirilerek, bu süreçle onların gelecekteki sporculuk kariyerlerine yönelik önemli adımlar atılacağını ve sağlam bir yol haritası sunulacağını ifade ederek gençlere başarı dileklerinde bulundular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, 20 ilçede 14 bin 770 öğrencinin taranmasını hedeflediklerini belirterek, "Öğrenciler, hem fiziksel ölçümlerine hem de sportif becerilerine göre değerlendirilmektedir. Bu süreç, yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilerek doğru spor dalına yönlendirilmesini sağlamaktadır. Projenin ilk aşamasında, öğrencilerimizin temel hareket kabiliyetleri ve sportif becerileri değerlendirilmekte ve ardından branş eğitimi ve ileri düzey spor eğitimi ile onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu sürecin sonunda, milli takım altyapılarımıza ve olimpiyatlara sporcu kazandırmayı hedefliyoruz" İfadelerinde bulundu.

Program, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin spor yeteneklerini keşfetmek ve onları uygun branşlara yönlendirmek amacıyla yapılan test ve ölçümleri kapsıyor. Uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen testlerde, öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi fiziki özellikleri değerlendirilerek analiz ediliyor. Bu taramalar sayesinde, yetenekli çocuklar erken yaşta keşfedilerek doğru spor dalına yönlendirilme imkanı sağlanıyor.

Proje sayesinde keşfedilen genç sporcular, ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılı performanslarla Türk sporuna büyük katkılar sunuyor ve aynı zamanda yeni yeteneklerin sporda daha ileri seviyelere ulaşılması adına da genç yeteneklere teşvik oluşturuyor.

Yetenek taraması ile keşfedilen ve başarıya imza atan sporculara örnek olarak, Atletizmde 22 Türkiye Şampiyonluğu kazanan Doruk Saldamlı, olimpik sporcu olarak seçildi. Yüzme branşında Uluslararası Yüzme Turnuvası'nda Türkiye Rekoru kırarak birincilik kazanan Azra Nur Öztürk ise milli takım sporcusu oldu. Atletizmde Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Ecrin Avcı, Taekwondo branşında Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan Özlem Ece Karadayı, 2024 U15 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük derecesi elde eden Yaren Kıraç ve 2024 U11 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan Buğlem Serap Tanrıöğer gibi genç sporcular başarılarıyla dikkat çekiyor.

Samet Keskin, Nejat Kök Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Seher Karaca ise 2025 Kadir Alkanat Güreş Turnuvası'nda U13 (26-30 kg) kategorisinde birincilik elde etti. Yağız Yurt, 2024 Kadir Alkanat Güreş Turnuvası'nda U13 (38 kg) kategorisinde, Servet Armin Karakuş ise U11 (26-30 kg) kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Efe Doruk Erdoğan ve Defne Hasırcıoğlu, 2024 Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda dördüncülük derecesi, Sudenaz Can Atletizm U16 Kulüpler Türkiye Şampiyonasında sekizincilik kazanarak yeteneklerini kanıtladılar. - BALIKESİR