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Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de düzenlendi - Son Dakika

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de düzenlendi

12.02.2022 16:55
Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de düzenlendi

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası bu yıl ilk kez Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlendi.

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası bu yıl ilk kez Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlendi.

İkizdere ilçesinde bağlı Cimil Yaylası'nda düzenlenen şampiyonada yurdun dört bir yanından gelen 53 sporcu U16, U18, U20, U21 kategorilerinde yarıştı. Start noktasından başladıktan sonra belli bir mesafe tırmanan sporcular, tırmandıkları yerden kayarak en kısa sürede yarışı bitirmek için birbirleriyle mücadele etti. Kıran kırana görüntülere sahne olan yarışların sonucunda dereceye giren sporcular Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

"Güzel bir yarışma oldu"

Düzenlenen ayrışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Dün başladı yarışlarımız, bugün de final yarışlarımız ve bireysel yarışlarla devam ettik. Özellikle geçtiğimiz yaz buraya gelerek teknik heyetimiz çalışmalarını yaptı. Çalışmaların neticesinde bölgenin uygun olduğunu tespit ettikten sonra bugünkü yarışmayı gerçekleştirdik. Özellikle İkizdere Belediyesi'nin katkılarıyla bu yarışmayı gerçekleştirdik. Bölge dağ kayağı anlamında gerçekten çok uygun. Ülkemizin dört bir yanından gelen sporcularımızla yarışmayı gerçekleştirdik. Kadınlar ve erkekler kategorisinde toplamda 53 yarışmacımız burada yarışıyor. Güzel bir yarışma oldu" dedi.

Etkinliğin Rize'nin tanıtımında büyük bir rol oynadığını ve Rize'nin kış sporlarına elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu dile getiren AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı ise, "Rize'nin en güzel vadilerinden birinde gerçekleşen etkinliğimize katılım güzel oldu. Biz daha çok yaz aylarında buraları kullanıyoruz. Bütün çabamız bütün gayretimiz Rize'deki turizm çeşitliliğini arttırmak. Çok yaza odaklı bir turizm konseptimiz var. Kış turizmini de geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir iki bölgede kayak merkezi yapma adına projelerimiz, çalışmalarımız var. İnşallah yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. İkizdere de kış turizmi açısından elverişli bir bölgemiz. Bir emek ortaya konuldu, Rize'mizi tanıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

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İkizdere, Türkiye, Rize, U21, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de düzenlendi - Son Dakika Spor


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