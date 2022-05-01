Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerbirliği: 2-1

01.05.2022 18:17
Gençlerbirliği: 2-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xxx) - Lopes (xxx), Oğuz (xx), Leo (xxx), Gökhan (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), Djedje (xxx), Özer (xx) (Dk. 84 Asım), Mayi (xxx) (Dk. 79 Bekir Turaç), İlhan (xxx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xxx) - Lopes (xxx), Oğuz (xx), Leo (xxx), Gökhan (xxx), Muhammed Gönülaçar (xxx), Djedje (xxx), Özer (xx) (Dk. 84 Asım), Mayi (xxx) (Dk. 79 Bekir Turaç), İlhan (xxx) (Dk. 84 Erdal), Ömer (xxx) (Dk. 67 Emre)GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd (x) - Ömürcan (x) (Dk. 81 Arda), Metehan (x), Gökhan (xx), Muhammed (x), Tshibola (x), Grechyshkin (x) (Dk. 81 Eleke), Barış (x) (Dk. 90 İlker), Sallallich (x) (Dk. 56 Aksel), Musa (x) (Dk. 81 Rahmettullah), Lima (x)GOLLER: Dk. 51 Ömer, Dk. 78 Djedje (Denizlispor), Dk. 26 Barış (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Gökhan, Özer (Denizlispor), Tshibola, Lima (Gençlerbirliği)Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 1-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Altaş Denizlispor, evinde Gençlerbirliği'ni geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek rahat nefes aldı. Konuk Gençlerbirliği maçın 26'ncı dakikasında Barış'la 1-0'ı buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Denizlispor 51'inci dakikada golcüsü Ömer'le skora dengeyi getirdi: 1-1. Djedje 78'inci dakikada sahneye çıkarak Denizlispor'u öne geçirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor puanını 42'ye çıkarıp 12'nci sıraya yükseldi. Gençlerbirliği de 42 puanda kaldı. 14'üncü dakikada Altaş Denizlispor ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Gökhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.26'ncı dakikada konuk takım Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan çizgiye inen Sallallich'in içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Barış meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.32'nci dakikada Altaş Denizlispor gole yaklaştı. Gökhan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Oğuz'un kafa vuruşunu kaleci Übeyd, çizgiden çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.51'inci dakikada orta sahada yaptığı presle topu kazanan ve rakip ceza sahasının önüne kadar ilerleyen İlhan, yayın üzerinden Ömer'e şık bir arapası gönderdi. İlhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer yerden sert vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.71'inci dakikada orta sahada topu kazanan İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mayi'nin gelişine vuruşu yan direğin dibinden dışarıya gitti.78'inci dakikada sol kanattan gelişen Altaş Denizlispor atağında İlhan'ın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djedje'nin sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Altaş Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında öne geçti: 2-190+5'inci dakikada rakibinden topu kapan Djedje'nin sol kanada aktardığı arapasta ceza sahası içinde topa gelişine vuran Erdal'ın şutu direkten döndü.

Maç 2-1 sonuçlandı.


- Denizli
YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 Gençlerbirliği: 1 Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Şahan Yılmaz, Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:24:21. #1.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği: 2-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement