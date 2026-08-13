Gençlerbirliği 50. Süper Lig Sezonuna Başlıyor - Son Dakika
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Gençlerbirliği 50. Süper Lig Sezonuna Başlıyor

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Gençlerbirliği, 50. Süper Lig sezonuna Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Zorlu bir dönem geride kaldı.

"Türk futbolunun asırlık çınarı" Gençlerbirliği, Süper Lig'de 50. sezonunu geçirecek.

Süper Lig'e döndükten sonraki ilk sezonunda sıkıntılı bir süreç geçirmesine rağmen Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından kümede kalmayı başaran Gençlerbirliği, 2026-2027 sezonuna Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

"Başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi" durumundaki kırmızı-siyahlılar, zorlu rakibi Fenerbahçe'yi 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda ağırlayacak.

Geçmişte "üç büyüklerin" deplasmanda en çok zorlandığı takımlar arasında yer alan Cumhuriyet ile yaşıt başkent temsilcisi; Galatasaray'ı 8'inci, Beşiktaş'ı ise 28'inci haftada konuk edecek.

Geçen sezon Süper Lig'e son anda tutundu

İlhan Cavcav döneminde Türk futbolunun adından en çok söz ettiren kulüplerinden olan Gençlerbirliği, efsane başkanının vefatı sonrası sıkıntılı dönemler geçirdi.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Türk futbolunun en üst ligine 4 yıl sonra dönmeyi başaran Gençlerbirliği, geçen sezon çalkantılı bir dönem geçirmesine rağmen son anda Süper Lig'de kaldı.

Metin Diyadin'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından Kasımpaşa ve Trabzonspor'u mağlup ederek 2'de 2 yapan kırmızı-siyahlı kulüp, sezonu 34 puanla 14. sırada tamamlayarak Süper Lig'e tutundu.

Gençlerbirliği, 5 kez teknik direktör değişikliğine gidilen ve 3 başkanın görev yaptığı sezonda 9 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, 18 mağlubiyet yaşadı.

Başkent temsilcisinde geçen sezon Volkan Demirel ve Metin Diyadin, iki farklı dönemde görev yaptı. Gençlerbirliği'ni 2025-2026 sezonunda ayrıca Hüseyin Eroğlu ve Levent Şahin çalıştırdı. Söz konusu dönemde başkent ekibinin başkanlık koltuğuna ise sırasıyla Osman Sungur, Mehmet Kaya ve Haydar Arda Çakmak oturdu.

Yeni sezon öncesi tekrar olağanüstü genel kurula giden Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa yeniden Haydar Arda Çakmak seçildi.

İki kez 3'üncü bitirdi

Süper Lig'de 50. sezonunu geçirecek Gençlerbirliği, Türk futbolunun en üst liginde iki kez 3'üncü oldu.

Ankara Sultanisi (Atatürk Lisesi) öğrencilerinin 14 Mart 1923'te kurduğu Gençlerbirliği, 1965-1966 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'i 3'üncü bitirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'de tüm zamanların puan durumu dikkate alındığında 7'nci sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısına ise 2003-2004 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) ulaştı. Gençlerbirliği, kupada İspanyol temsilcisi Valencia'ya uzatmada elenerek çeyrek finalin eşiğinden döndü.

Valencia'yı Ankara'da 1-0 yenen Gençlerbirliği, deplasmanda rakibine uzatma sonunda 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Kupada tek mağlubiyetini Gençlerbirliği'nden alan Valencia, sezon sonunda kupayı kazandı.

Türkiye Kupası'nı 2 kez kazandı

Başkent ekibi, Türkiye Kupası'nı 1987 ve 2001 yıllarında olmak üzere 2 kez müzesine götürdü. Gençlerbirliği, ligde geçen sezonu sıkıntılarla geçirse de Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar gelmeyi başardı.

Özellikle İlhan Cavcav döneminde altyapısından çıkardığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren Gençlerbirliği, Real Madrid'de kariyerini sürdüren Arda Güler ile bu misyonunu dünya futboluna taşıdı.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği 50. Süper Lig Sezonuna Başlıyor - Son Dakika

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