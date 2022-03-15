Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı

15.03.2022 10:27

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yılını taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yılını taraftarlarıyla bir araya gelerek kutladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve kulübe yeni üye olan taraftarların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Gençlerbirliği tarihine dair videolar ve Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi Orkestrası'nın şarkıları taraftarlara eğlenceli anlar yaşattı.

Divan Kurulu Başkan Vekili olan aynı zamanda en yaşlı üyelerden Selçuk İlksoy ile Gençlerbirliği'nin başarılı oyuncusu Aksel Aktaş'ın yeni doğan bebeği Luna'nın bir arada olduğu etkinlikte, Gençlerbirliği 7'den 70'e 99. kuruluş yılını kutladı.

Yönetim kurulunun yanı sıra futbolcu ve kulüp personelinin de yer aldığı programa, ev sahibi konumundaki Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da katıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular Aksel Aktaş ve Sandro Lima, 99. yıl pastasını hep birlikte kesti.

Akdaş, kongre konuşmasında kulübü "Gençlerbirlikli" delegelerin yöneteceğine dair söz verdiğini hatırlatarak, böyle bir geceyi düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 10 Haziran 2021'den bu güne kısa bir durum değerlendirmesi de yapan Akdaş, yeni üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve kongrede Gençlerbirliği'ni yalnız bırakmamalarını istedi.

Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı
Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı
Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği 99. yılını taraftarlarıyla kutladı - Son Dakika


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