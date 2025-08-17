Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı - Son Dakika
Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı

Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı
17.08.2025 20:13
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk etti, ilk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Antalyaspor'da Tomas Cvancara, savunmanın hatasında araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Gökkan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Thalisson, Dimitrios Goustas, Matej Hanousek, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa

Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Henry Onyekuru, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar, Yusuf Hasan Temel, Mehmet Akbal

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek, Veysel Sarı, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Tomas Cvancara

Yedekler: Kağan Arıcan, Bünyamin Balcı, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Jesper Ceesay, Mert Yılmaz, Lautaro Giannetti, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kart: Kenneth Paal (Antalyaspor) - ANKARA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Eryaman, Futbol, Yaşam, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı - Son Dakika

16:34
SON DAKİKA: Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı - Son Dakika
