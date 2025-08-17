Gençlerbirliği - Antalyaspor: Golsüz İlk Yarısı Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Antalyaspor'da Tomas Cvancara, savunmanın hatasında araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Gökkan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Mert Bulut
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Thalisson, Dimitrios Goustas, Matej Hanousek, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Samed Onur, Abdurrahim Dursun, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Michal Nalepa
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Henry Onyekuru, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar, Yusuf Hasan Temel, Mehmet Akbal
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek, Veysel Sarı, Georgiy Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jakub Kaluzinski, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Tomas Cvancara
Yedekler: Kağan Arıcan, Bünyamin Balcı, Ali Demirbilek, Hasan Yakub İlçin, Jesper Ceesay, Mert Yılmaz, Lautaro Giannetti, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kart: Kenneth Paal (Antalyaspor) - ANKARA
