Gençlerbirliği Antrenmana Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alandaki oyuna geçildi.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana etabında ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda 15 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.
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