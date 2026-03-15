Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Niang
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh
Kırmızı kart: Dk. 18 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)
Sarı kart: Dk. 33 Agbadou (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.
Maçın ilk devresi, golsüz beraberlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği - Beşiktaş: İlk Yarı Golsüz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?