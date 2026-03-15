Gençlerbirliği - Beşiktaş İlk Yarısı Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda top farkla auta gitti.
41. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Velho topu 2 hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Djalo'nun şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk, Mehmet Salih Mazlum
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Mbaye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Adama Traore, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Michael Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olatian, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Delix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Joao Silva, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kırmızı kart: Sekou Koita (dk. 18) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) - ANKARA
