Gençlerbirliği - Beşiktaş İlk Yarısı Golsüz Beraberlik

15.03.2026 21:13
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ilk yarı Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Göktan Gürpüz'ün vuruşunda top farkla auta gitti.

41. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün sert şutunda kaleci Velho topu 2 hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Cerny'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tiago Djalo'nun şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Tom Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Mbaye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Henry Onyekuru, Samed Onur, Adama Traore, Matej Hanousek, Oğulcan Ülgün, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Michael Murillo, Tiago Djalo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olatian, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Delix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Joao Silva, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kırmızı kart: Sekou Koita (dk. 18) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) - ANKARA

Kaynak: İHA

