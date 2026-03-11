Gençlerbirliği - Beşiktaş Maç Biletleri Satışta

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında Ankara'da oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de, Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

Kale arkası: 2 bin 200 lira

Maraton: 4 bin lira

Kapalı: 5 bin lira

VIP: 10 bin lira

Misafir: 2 bin 800 lira