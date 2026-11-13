Gençlerbirliği, Beştepe'deki hazırlık maçında Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Beştepe'deki hazırlık maçında Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı

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Gençlerbirliği, Beştepe'deki hazırlık maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarısı 2-2 biten maçta Gençlerbirliği'nin golleri Koita, Zafer Göktuğ Erdem ve Rafael Luis'ten, Iğdır FK'nın golleri Serdar Gürler ile biri penaltıdan iki kez Özder Özcan'dan geldi.

Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Gençlerbirliği, Lopez, Bilal Sarı, Metehan Baltacı, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Etebo, Luis, Salih Uçan, Koita, Zafer Göktuğ Erdem ve Orakpo ilk 11'i ile çıktı.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın ilk 11'inde ise Muhammet Taha, Devran Şenyurt, Arda Öztürk, Yiğit Ali Buz, Baran Moğultay, Efe Kaan Şıhlıaroğlu, Asare, Leon Çalışkan, Camara, Hotic ve Özder Özcan yer aldı.

İlk yarısı 2-2 tamamlanan müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

Başkent ekibinin gollerini Sekou Koita, Zafer Göktuğ Erdem, Rafael Luis kaydetti.

Iğdır temsilcisinde ise Serdar Gürler ve biri penaltıdan iki kez Özder Özcan fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiSerdar GürlerFutbolIğdırSporSon Dakika

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