Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi

Gençlerbirliği Fenerbahçe\'yi Yendi
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

48. dakikada İsmail'in sol köşeye yaptığı sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

57. dakikada Gençlerbirliği'nin paslaşarak geliştirdiği atakta sol kenardan Aburrahim'in yaptığı ortada Oğulcan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1

62. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Vedat'ın kafa vuruşunda İrfan Can topu kontrol etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Hakbilir, Esat Sancaktar

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Fıratcan Üzüm dk. 85), Ousmane Diabate (Peter Etebo dk. 75), Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu (Moussa Kyabou dk. 66), Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita (Prince Martor dk. 85)

Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Erk Arda Aslan, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Furkan Ayaz Özcan

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür (Nelson Semedo dk. 80), Milan Skriniar, Nathen Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek (N'Golo Kante dk. 59), Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Mason Greenwood dk. 60), Marco Asensio (Vedat Muriqi dk. 59), Oğuz Aydın (Kerem Aktürkoğlu dk. 65), Anderson Talisca

Yedekler: Kuzey Sapaz, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Anderson Talisca (dk. 13) (Fenerbahçe), Franco Tongya (dk. 37), Oğulcan Ülgün (dk. 57) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

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