Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi Yendi
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
48. dakikada İsmail'in sol köşeye yaptığı sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
57. dakikada Gençlerbirliği'nin paslaşarak geliştirdiği atakta sol kenardan Aburrahim'in yaptığı ortada Oğulcan kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
62. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Vedat'ın kafa vuruşunda İrfan Can topu kontrol etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Hakbilir, Esat Sancaktar
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun (Fıratcan Üzüm dk. 85), Ousmane Diabate (Peter Etebo dk. 75), Oğulcan Ülgün, Ensar Kemaloğlu (Moussa Kyabou dk. 66), Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita (Prince Martor dk. 85)
Yedekler: Gökhan Akkan, Yiğit Hamza Aydar, Erk Arda Aslan, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Furkan Ayaz Özcan
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür (Nelson Semedo dk. 80), Milan Skriniar, Nathen Ake, Levent Mercan, İsmail Yüksek (N'Golo Kante dk. 59), Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci (Mason Greenwood dk. 60), Marco Asensio (Vedat Muriqi dk. 59), Oğuz Aydın (Kerem Aktürkoğlu dk. 65), Anderson Talisca
Yedekler: Kuzey Sapaz, Archie Brown, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Anderson Talisca (dk. 13) (Fenerbahçe), Franco Tongya (dk. 37), Oğulcan Ülgün (dk. 57) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
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