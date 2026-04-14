Gençlerbirliği Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Gençlerbirliği Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

14.04.2026 18:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı, antrenman detayları açıklandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana kırmızı-siyahlılar, saha kenarına kurulu istasyonlarda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Saha içine kurulu platformlarda yapılan pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı bölümle devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, 18 Nisan Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
