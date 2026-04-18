Gençlerbirliği - Galatasaray maçında VIP tribünde izdiham

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverlerin gözü Ankara’da idi. Ligde kalmak isteyen Gençlerbirliği, lider durumda bulunan Galatasaray'ı kendi sahasında ağırladı.

ERYAMAN'DA TRİBÜNLERDE İZDİHAM

Günler öncesinden biletleri tükenen kritik mücadele için Eryaman Stadyumu’nun kapıları saatler öncesinden açıldı. Ancak Başkent ekibinin taraftarları, özellikle VIP tribününde beklenmedik bir yoğunluk oluşturdu. Maç saati yaklaştıkça artan ilgi, tribünlerde yer yer izdihama neden oldu.

MERDİVEN BOŞLUKLARI TRİBÜNE DÖNÜŞTÜ

Kapasitenin zorlandığı VIP alanında mevcut koltuklar taraftarlara yetersiz kaldı. Tribüne giren ancak oturacak yer bulamayan çok sayıda futbolsever, çözümü merdiven boşluklarına yerleşmekte buldu.