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Gençlerbirliği ile İşbir Yatak arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika

Gençlerbirliği ile İşbir Yatak arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

07.12.2021 13:42
Gençlerbirliği ile İşbir Yatak arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Gençlerbirliği Spor Kulübü, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, İşbir Yatak ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, imzaların ardından kulüp, İşbir Sünger Sanayi A.Ş'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, burada yaptığı açıklamada, sponsorluk anlaşmalarının takım için önemli olduğunu belirterek, "Yeni sponsorumuz ve iş ortağımız İşbir Yatak ile bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Gençlerbirliği'ni kısa sürede çok daha aydınlık günlere taşıma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe de Gençlerbirliği'nin Ankara'da kurulan en eski, faal ve profesyonel futbol kulübü olduğunu söyledi.

Türkiye'ye mal olmuş bir kulübe sponsor olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Marka olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizin ana temasını oluşturan kırmızı gelincik, aynı zamanda Gençlerbirliği futbol takımının da tarihinde gençlerin birleşimi ve barışını temsil ediyor. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hem markamıza hem takıma yeni deneyimler katacağına, bu süreçte sporcularımızla birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Ziyarette, Gençlerbirliği Genel Müdürü Ergun Maraşlı, Stadyumdan Sorumlu Yönetici İsmet Beltan, Kulüp Sponsorluklar ve Reklam Direktörü Alper Göktaş, İşbir Yatak Halkla İlişkiler Koordinatörü Soner Anafarta, Kurumsal Pazarlama Müdürü İpek Öztürk de yer aldı.

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği ile İşbir Yatak arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Son Dakika Spor


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