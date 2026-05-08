Gençlerbirliği, Kasımpaşa Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Başkent ekibi, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden haftanın son antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla son buldu. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanı Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izleyerek kırmızı-karalı ekibe, Kasımpaşa maçı öncesi moral verdi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken; tedavileri devam eden Dal Varesanovic ve Thalisson Kelven'in maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. - ANKARA