Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4\'te belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 90+4'te Güven Yalçın'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı. 

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNE GEÇTİ, KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Gençlerbirliği, karşılaşmanın 23. dakikasında Ousmane Diabate'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına üstün gitti. Son anlarda baskısını artıran Kasımpaşa, 79. dakikada Adrian Benedyczak ile skora denge getirdi. Son anlarda köşe vuruşu kazanan Kasımpaşa, 90+4. dakikada Güven Yalçın ile öne geçti ve maçı kazandı.

Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu

KASIMPAŞA 3 PUANI ALDI

Bu sonuçla birlikte konuk ekip Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Ev sahibi Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Güven Yalçın, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Kaan Osman Kaan:
    gitti güzelim kupon , 1/0 cs oynamıştım 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gençlerbirliği-Kasımpaşa mücadelesinde kazanan 90+4'te belli oldu - Son Dakika
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