Gençlerbirliği Kayserispor Maçına Hazır

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sprint çalışması gerçekleştirdi ve 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.
Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, taktik çalışması ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.
Gençlerbirliği-Kayserispor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.
